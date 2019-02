Trabalhadores denunciam falta de pagamento e Gonçalves já tem carreta para levar mercadoria

A Rede de Supermercados Irmãos Gonçalves enviou de Rondônia ao Acre caminhões para transportar mercadorias que estavam na loja da rede fechada na semana passada, em Rio Branco. Enquanto carregam os caminhões com os produtos que ainda estão dentro do prédio da loja fechada, os trabalhadores seguem sem saber quando ou se receberão seus direitos trabalhistas.

São ao menos 100 trabalhadores que aguardam um pronunciamento da empresa que tem sede em Porto Velho (RO). “Agora, querem ir embora para Porto Velho sem ao menos dar um documento ou uma direção para nós em relação aos nossos direitos”, diz um dos funcionários da loja fechada em Rio Branco.

A reportagem do ac24horas entrou em contato com o setor de comunicação da Rede Gonçalves via WhatsApp para verificar as informações recebidas acerca do envio da carreta ao Acre e, para verificar quais posicionamentos com relação ao pagamento dos direitos trabalhistas dos colaboradores, mas a recebeu apenas a seguinte mensagem: Agradecemos a sua mensagem. Não estamos disponíveis no momento, mas responderemos assim que possível.

Vida tranquila na gestão do governo de Rondônia

Enquanto os trabalhadores da loja da Rede Irmãos Gonçalves do Acre vivem um futuro incerto e a rede declara está em recuperação judicial também em Rondônia, os irmãos José Gonçalves da Silva Júnior e Sérgio Gonçalves, donos da rede de supermercados, estão com suas vidas tranquilas, integrando o primeiro escalão do governo rondoniense.

O governador do Estado vizinho, Marcos Rocha (PSL), nomeou no início deste ano Sérgio Gonçalves da Silva para responder pela Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura. José Gonçalves da Silva Júnior foi nomeado chefe da Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos.

Além de responder como superintendente de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos, Júnior Gonçalves também é proprietário de um bar e de uma empresa de marketing multinível.

Entenda o caso

No sábado, 16, clientes do supermercado Gonçalves, localizado na Avenida Ceará, em Rio Branco, foram surpreendidos pela direção da empresa que anunciou, por meio de um cartaz afixado na entrada da loja, o encerramento de suas atividades na capital acreana.

“O Gonçalves agradece aos clientes e amigos e comunica o encerramento das atividades desta loja a partir de hoje 16/02/2019. A direção”, informais cartaz.

A filial da rede de supermercados de Rondônia atuava no Acre desde a década de 1990. Nos últimos meses de funcionamento, a loja acreana contava com aproximadamente 100 funcionários diretos.

Até o dia 8 deste mês a rede postava seus produtos em oferta na loja do Acre em sua página do Facebook.

Há três anos, o ac24horas noticiou em primeira mão que o supermercado enfrentava dificuldades financeiras e dava sinais de que encerraria suas atividades.

Na época, os advogados que representam a rede acionaram a justiça rondoniense pedindo a recuperação judicial, para evitar falência.

A ação permitiria a empresa se reorganizar para recuperar a capacidade de quitar os débitos existentes.