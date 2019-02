Tempo deve ser instável em todo o Acre nesta quarta-feira (20), informa Sipam

Famílias que estão sendo afetadas pela cheia do Rio Moa, em Mâncio Lima, receberam cestas básicas no último fim de semana. Aproximadamente 50 famílias foram beneficiadas com as cestas entregues numa ação coordenada pela prefeitura do município.

Embora o nível do rio esteja sob controle, há famílias que não têm conseguido sair de suas casas para trabalhar. As águas também atingem alguns plantios, causando prejuízos aos agricultores.