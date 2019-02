Senar/AC divulga lista de selecionados em processo do Curso Técnico em Agronegócio

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado (Senar – Acre) divulgou nesta quarta-feira, 20, a lista de candidatos selecionados para fase classificatória do Curso Técnico em Agronegócio 2019.1

Link para acessar a lista: http://www.faeac.org.br/portal/index.php/senar/processo-agronegocio-2019.

Seguindo as orientações do edital classificatório, os candidatos que não foram selecionados e desejam interpor recursos, devem preencher o Anexo II do edital e entregá-lo na sede do Senar – AC (rua Quintino Bocaiúva, 1779 – Bosque) durante horário comercial: de 8h às 12h, e das 14h às 18h.

Sobre a oferta

O Curso Técnico em Agronegócio, ofertado pela regional acreana do Senar, é uma parceria com a Rede e-Tec Brasil, do Ministério da Educação (MEC), e possui duração de 2 anos na modalidade semipresencial.