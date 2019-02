Sena Madureira ganhará nova frota de ônibus intermunicipal com passagem a R$ 25 reais

A população de Sena Madureira ganhará um reforço no transporte intermunicipal. Um vereador do município cumpriu uma de suas promessas, enquanto candidato, e decidiu levar à cidade do Purus uma nova frota de ônibus para fazer a linha, diariamente, de Sena para Rio Branco custando R$ 25 reais.

“A proposta é que a linha possa atuar e atender a comunidade mais carente que não tem condições de pagar uma passagem de táxi para Rio Branco no valor de R$ 50 reais, principalmente aos idosos e pessoas que dependem de tratamento na capital”, frisou Dos Anjos, vereador do município.

De acordo com o vereador, serão dois ônibus, obtidos por meio de empresa Comparativa de transportes, que passarão a fazer a linha Sena a Rio Branco, nos períodos da manhã e tarde. “Todos os ajustes e detalhes já estão sendo resolvidos com os empresários, Silvestre da Costa e Aldimar Alves, responsáveis pela empresa Comparativa”, garante Dos Anjos.

Dos Anjos afirmou que esta semana, ainda, os empresários já irão alugar um local em Sena Madureira para darem início à montagem do escritório e, a partir de então, começarem a vender as passagens no valor de R$ 25 reais. “Isso irá facilitar a vida das famílias que às vezes não dispõem de R$ 50 reais para pagar um táxi”. O vereador afirmou que nos próximos dias os empresários da nova frota irão visitar os canais de comunicação locais para divulgar as vendas das passagens e horários de embarque e desembarque.

Com informações de Sena Online.