Se o governo fosse um carro, a parte dele que melhor estaria funcionado seria o freio de mão

. O povo entende de política.

. E gosta!

. Ontem, uma servidora pública aposentada, me parou no Centro da cidade para dizer que:

. “Se o Estado do Acre for comparado a um carro, a parte em melhor condição de funcionamento é o freio de mão, e a pior é o acelerador, que está com o cabo quebrado”.

. Discorreu mais um pouco sobre engrenagens, câmbio, injeção eletrônica e finalizou:

. “O motor não está tão avariado como esses mecânicos (equipe econômica do governo) estão dizendo, é para enganar as bestas”.

. Ao final da conversa, perguntei sua profissão, me disse que era professora aposentada.

. Pois eu jurava que a senhora era mecânica do Deracre.

. Vou sugerir pela última vez:

. Prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores (PSB), junte toda a sua equipe e leve para um curso de final de semana com a equipe da prefeita Fernanda Hassem (PT) para aprender como se administra uma cidade.

. Tipo um MBA doméstico para resolver alguns problemas básicos de gestão e administração.

. Porque, do jeito que a coisa vai, o senhor vai ter muita dor de cabeça!

. “Quem não ouve conselho, ouve coitado”.

. Moradora da Tarauacá manda e-mail narrando um fenômeno astronômico que ocorreu na madrugada de domingo.

. Segundo ela, caiu uma chuva de meteoros nas ruas ocasionando uma série de crateras de vários formatos e tamanhos.

. Chama a NASA!

. Tem um fantasma rondando a sede do PT.

. O vigia da rua, seu Raimundo, disse ser um “esprito” anunciando sempre à meia noite que o Jorge Viana não fica no partido.

. E eu com isso, seu Raimundo?!

. Vamos parar por aqui com essa história, quase apanhei por causa das apostas, deixa o JV no canto dele sossegado.

. “Mas foi um ex-assessor dele mesmo quem falou”.

. Pó parar…!

. Frase cunhada pelo ex-governador Orleir Cameli durante o seu governo:

. “Não roubar e não deixar roubar”!

. Ligam para a redação dizendo ser de uma clínica particular perguntando se a gente sabe onde vende oxigênio para hospital.

. É cada uma que parece duas!

. Ribamar, meu amigo, a chapa está esquentando!

. Baixo clero tenta atingi-lo com fogo amigo.

. Mexeu com Ribamar, mexeu comigo!

. Leio que a prefeitura decretou estado de emergência por conta de uma possível epidemia de dengue.

. Aqui na coluna fui o primeiro a alertar sobre a explosão da dengue na cidade depois de seis anos de relativa calma.

. O alerta foi tratado como “bobagens”!

. Pois é, seu Zé!

. Vamos correr atrás do prejuízo.

. Ouvi ontem a seguinte explicação de um assessor municipal para que a prefeitura não comece a tapar os buracos das ruas.

. “Se colocar o asfalto agora a chuva vai estragar”.

. É melhor estragar o asfalto do que os carros, a coluna, o pescoço.

. Dia desses de andar nas ruas cheguei em casa me tremendo como se tivesse trabalhado o dia todo com sapo de socar barro.

. Pensei até que era impaludismo, febre terçã, malária.

. A questão também é que, quando for tapar os brutos, as ruas deixaram de existir, se transformaram em ramais.

. Os moradores do Parque dos Buritis chamam os buracos de “os brutos”.

. Nesse caso, pode comprar uma maquininha de fazer dinheiro a venda lá em Cobija, Pando, Bolívia.

. O governador Gladson Cameli (Progressista) chega hoje à noite de Brasília.

. Consta que no pacote de ajuda estaria a ponte ligando Epitaciolândia a Brasiléia e o bendito anel viário.

. Os concursados não convocados para a PM e PC pautaram a sessão na Assembleia Legislativa.

. 100% dos deputados apoiam a reivindicação e querem que o governo os convoquem imediatamente.

. Em uma onda dessas a oposição surfa na crista!

. Quem te viu e quem te vê!

. Na legislatura passada o deputado Daniel Zen (PT), então líder do governo Tião Viana, apanhava de sola.

. Agora, na oposição, bate de ripa no pano da costela!

. Diz ele que é para o governo largar o choco!

. Choco de galinha choca, Mary Anne!

. Sitiante do Polo Bem Fica perguntando se ele pode plantar soja em um canteiro que ele fez com o resto de uma canoa velha.

. Soja não é tomate não, jumento sem mãe!

. Soja, para dar resultado, é de mil hectares para cima!

. Pelo face book outro sujeito querendo saber se no Brasil já pode plantar maconha para fabricar medicamento?

. Pode, sim!

. Atrás da sede da Polícia Federal tem uma área boa, bem regada, terra roxa!

. Vou ali levar um caldo de caridade para o pastor Agostinho.

. Depois do que o Vasco fez com Flu, não é prá menos!

. Bom dia!