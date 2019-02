Prefeitura de Cruzeiro do Sul inaugura Laboratório de Análises de Água

A situação do bairro Jardim Primavera é crítica, com a chuva intensa registrada na Capital, nesta quarta-feira, 20, a Rua Tulipas ficou completamente inundada.

O morador Helson Rodrigues enviou um vídeo a reportagem do ac24horas, no qual mostra a situação de seu bairro. Segundo Rodrigues, a situação se repete há mais de 20 anos e nenhuma providência é tomada pela gestão da Prefeitura ou Estado para solucionar o problema.

“Sou morador do bairro há mais de 25 anos, sempre que chove, fica assim. Pode ser qualquer chuvinha. Todas as vezes que chove, costumo postar nas redes sociais e nada é feito. Em época de eleição, vários candidatos aparecem no bairro prometendo isso e aquilo, mas estamos esquecidos aqui. Há moradores idosos, deficientes e outros que não conseguem passar pela rua”, conta.

No bairro, também existe um igarapé, próximo de residências. O manancial transborda sempre que chove muito e as famílias enfrentam constantemente o risco da água invadir suas casas. Depois das últimas chuvas registradas, pontes e cercas foram levadas pela força da água, deixando alguns moradores isolados.

Veja o vídeo: