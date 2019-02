Prefeita Socorro Neri decreta situação de emergência por conta de epidemia de dengue

Não teve outro assunto. Nesta terça-feira, 19, a sessão da Assembleia Legislativa (ALEAC) foi pautada pela presença dos aprovados nos concursos das Polícias Civil e Militar, que são protagonistas da primeira manifestação pública contra o governo Gladson Cameli.

Há dois dias, parte dos 500 homens e mulheres aprovados e que aguardam serem convocados pelo governo, estão acampados na entrada da ALEAC como forma de pressionar os deputados a apoiar a causa.

A pressão fez efeito. Nos discursos, os parlamentares, tanto da oposição, como da base governista, manifestaram publicamente apoio para que os aprovados sejam convocados.

Depois dos discursos em favor dos manifestantes, a sessão foi suspensa para que os deputados recebessem uma comissão formada pelos aprovados. O discurso de uma das lideranças deixou os deputados da base aliada constrangidos. Shaiane Alexandra, aprovada no concurso da Polícia Civil, fez duras críticas ao governador Gladson Cameli. “Nós fomos recebidos e o governador se comprometeu que iria divulgar um cronograma com as convocações e até agora não cumpriu com sua palavra. Infelizmente, nós deixamos de ser prioridade depois de outubro do ano passado”, fazendo referência às eleições de 2018 e sendo muito aplaudido pelos presentes na galeria da casa.

Emocionada, lembrou ainda do esforço pessoal para passar no concurso. “Não estou pedindo nenhum favor, eu sou de uma família pobre, passei por dificuldades e estudava 12 horas por dia para conseguir passar nesse concurso. Só quero que o governador cumpra com sua palavra e que possamos ajudar à população na área de segurança”.

Como resultado da reunião entre os deputados e os representantes dos aprovados, se decidiu pelo agendamento de uma reunião, sem data marcada, na Casa Civil para tentar encontrar uma saída para a convocação de quem passou no concurso público.

“Tenham certeza que o governo está sensível ao assunto e vamos encaminhar para que esse encontro com a participação de vocês, de nós deputados e de representantes do governo aconteça ainda esta semana”, afirmou o líder do governo na ALEAC, deputado Gerlen Diniz, do PP.