Polícia Militar fecha “boca de fumo” e prende dupla no bairro Dom Giocondo

A incidência de vazante no nível das águas do Rio Acre não durou muito nesta quarta-feira (20). Pelo menos não em Rio Branco, cuja medição realizada pela Defesa Civil do Estado às 15 horas de hoje indica que o volume de água voltou a subir, marcando 12,66 metros.

Nas cabeceiras do rio, o município de Assis Brasil também foi registrou elevação no nível das águas, subindo cerca de três centímetros e chegando a 3,88 metros nesta tarde. Bem como Capixaba, que também elevou e subiu dois centímetros na tarde de hoje, alcançando os 8, 43 metros.

Em Brasileia, Xapuri, o manancial segue vazando. No Alto Acre, o Rio baixou para 3,48 metros e 6,68 metros, respectivamente.

Riozinho do Rôla e Rio Espalha também estão com nível das águas elevando e registraram subida significante. Riozinho do Rôla está com 14,34 metros, enquanto Espalha apresenta 8,81 metros.