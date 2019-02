Olimpíada Brasileira de Matemática 2019 está com inscrições abertas

Estão abertas, até o dia 15 de março, as inscrições para a 15ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) de 2019. Podem participar da maior competição científica nacional, alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. No ano passado, cerca de 99,4% dos municípios brasileiros foram representadas por meio de 18,2 milhões de estudantes.

A candidatura deve ser realizada pelas próprias escolas, que devem preencher a ficha disponibilizada exclusivamente na página da Obmep – a competição também permite que escolas privadas inscrevam os respectivos alunos. Em 2018, o Colégio Americano tinha oito inscritos em cada nível. “A Obmep traz mais visibilidade e prestígio à disciplina, o que incentiva os estudantes”, destaca a pedagoga Andressa Dias Nunes Magalhães.

A instituição de ensino participou pela segunda vez consecutiva. Para preparar bem os competidores e estimular o aprendizado dos demais estudantes, existem iniciativas como a Olimpíada Interna do Colégio Americano (OINCA), idealizada tanto para intensificar o preparo dos alunos, como para desmistificar que a Matemática e muito difícil e entediante.

As provas são aplicadas em três níveis, segmentados de acordo com a escolaridade: nível 1 (sexto e sétimo anos), nível 2 (oitavo e nono anos) e nível 3 (qualquer ano do ensino médio). Os candidatos devem superar as duas etapas: a primeira, em 21 de maio, e a segunda, em 28 de setembro.

Premiações

Os vencedores das escolas públicas e privadas são premiados separadamente e, nesta edição, serão conhecidos em 03 de dezembro. Quem receber medalhas garantem o ingresso em programas de iniciação científica. Segundo a organização, serão 6,5 mil medalhas – 500 de ouro, 1,5 mil de prata e 4,5 mil de bronze. Além disso, serão até 46,2 mil Menções Honrosas. Nas escolas particulares, serão receberão 975 medalhas (75 ouros, 225 pratas e 675 bronzes) e até 5.700 certificados de Menção Honrosa.

Agência Educa Mais Brasil