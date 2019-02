Nove pessoas são presas durante operação da Polícia Federal em Cruzeiro do Sul

Uma operação da Polícia Federal, apoiada pela Polícia Militar do município de Cruzeiro do Sul, conseguiu cumprir nove mandados de prisão na madrugada da última terça-feira, 19, na cidade do Juruá. Além dos indivíduos, que foram capturados, a polícia também apreendeu droga e arma de fogo.

A operação ocorreu nos bairros Telégrafo e Formoso, do município, onde estavam os suspeitos procurados pela PF. Nove pessoas foram presas, incluindo um fugitivo do município de Guajará, no Amazonas.

.De acordo com o comandante da PM local, Major Evandro Bezerra, a Polícia Militar apoiou a Polícia Federal no cumprimento de mandados de prisão pelo crime de tráfico de drogas.

“A Polícia Federal tinha mandados para cumprir e pediu esse apoio. Conseguimos apreender drogas, uma pistola e prender nove pessoas”, disse o comandante.