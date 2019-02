Nível do Rio Acre baixa 39 centímetros em 24 horas na Capital, informa Defesa Civil

A vazante do nível das águas do Rio Acre permanece. A medição realizada pela Defesa Civil do Estado, nesta quarta-feira, 20, indicou que o manancial está com 12,60 metros, sendo 39 centímetros a menos se comparado a medição feita às 6 horas de terça-feira.

Nas cabeceiras do rio, também foi registrado redução no nível do manancial.

Em Assis Brasil, Brasileia, Xapuri e Capixaba o Rio Acre segue vazando.

A maior baixa das últimas 24 horas foi registrada em Brasileia, onde o rio baixou 1,16 metros de terça para hoje, estando nesta quarta-feira com 3,74 metros.

Riozinho do Rôla e Rio Espalha também estão com nível das águas baixando e nesta quarta-feira, registraram as marcas de 14,22 metros e 8,80 metros, respectivamente.