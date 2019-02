Moradores encontram cobra jararaca na cozinha de casa

No início da noite deste sábado, 16, foi a vez dos jovens da militância tucana se manifestarem sobre a polêmica envolvendo a visita feita pelo vice-governador Major Rocha ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB) e a acusação de alas do PP de que o vice-governador estaria cometendo “fogo” amigo” contra o secretário de Saúde, Alysson Bestene.

O presidente da Juventude do PSDB do Acre, Diego de Negreiros da Silva, pontuou em nota que considerou curiosa e infantil a nota da juventude progressista dirigida ao vice-governador.

“A primeira vista a indigitada nota poderia ser confundida com uma iniciativa do “PP Criança”, situação que talvez justificasse a incapacidade de entender a visita do Governador em exercício Major Rocha ao HUERB. É lamentável que o PSDB não tenha um segmento pueril, caso tivesse poderíamos entabular um debate no mesmo nível da tal nota”, comentou Diego de Negreiros.

O representante da sigla de Major Rocha frisa no comunicado que “em momento algum foi dirigida qualquer crítica ao atual secretário, embora ele seja o responsável direto pela resoluções dos graves problemas herdados da gestão petista. Resta indagar se a tentativa de vitimizar quem nunca foi vítima talvez esconda o medo de não estar à altura dos desafios”.

Diego de Negreiro questiona: Querem negar que temos problemas na saúde? Querem jogar o lixo para debaixo do tapete? Querem impedir que o vice-governador Major Rocha, governador em exercício, visite as secretarias e converse com os servidores e com o nosso povo? Achar que a saúde pública pertence a uma família ou a um grupelho político?

O líder da juventude tucana avisou que a militância do PP não poderá contar com os tucanos para fingir que não há problemas na saúde pública no Acre.

“Temos problemas sim, problemas em várias áreas da gestão pública. Problemas que são fruto da incompetência e do desgoverno de 20 anos do PT, de quem Major Rocha nunca foi aliado”, destaca o comunicado.

A nota segue colocando o dedo na ferida dos Progressistas. “O que não da para negar ou esquecer foi o fogo amigo da Executiva Regional do PP, através do seu presidente, que tentou de todas as formas atrapalhar a eleição do deputado Nicolau Júnior, integrante do PP, para o cargo de presidente da ALEAC. Onde estava a turma da TPM e da frauda molhada que não se manifestaram?”.

Diego de Negreiros conclui seu comunicado pedindo que “em respeito ao governo Gladson Cameli e ao povo do Acre é bom que entendam que tá passando da hora de parar de mimimi, de Ilariê, de criancice. O momento é de buscar soluções para os graves problemas que o nosso Estado enfrenta”.

O presidente da juventude tucana ressalta que “quem está esperando por melhorias na saúde, na educação, na segurança e no governo não aguenta mais os faniquitos e os melindres de quem deveria estar trabalhando e ao invés disso fica tentando impedir que o Governador cumpra o seu mister”.