Moradores do bairro Jardim Primavera denunciam ruas alagadas e famílias ilhadas

Uma caminhonete roubada no Acre foi localizada no ramal Sol Sol, zona rural de Guajará-Mirim, no interior de Rondônia. A cidade fica a de 330 quilômetros de Porto Velho. A recuperação do veículo foir feita pelo Serviço de Investigação e Captura (Sevic). Ninguém foi preso.

Segundo o boletim de ocorrência, moradores do ramal Sol Sol viram uma caminhonete capotada na estrada e comunicaram a Polícia Civil. Uma equipe do Sevic se deslocou ao ramal para checar a denúncia. As informações foram publicadas pelo site G1, da Rede Amazônia Rondônia.

Ao chegarem na região, os policiais encontraram o veículo capotado e com danos nas portas, no para-brisa, no retrovisor e em outras partes da lataria. Um guincho terceirizado fez o translado do carro ao pátio da Policia Civil.

A placa da caminhonete foi pesquisada no banco de dados do Sistema Nacional de Segurança Pública (Sinesp). Foi constatado que o veículo possui restrição de roubo e pertence a uma cooperativa de Rio Branco (AC). Ninguém foi preso, mas Polícia Civil continua investigando o caso.