Meire Serafim pede que dados de transbordamento e alerta dos rios no Acre sejam atualizados

A Secretária de Comunicação do Acre, Silvânia Pinheiro, além da falta de profissionais e de recursos para gerenciar os veículos de comunicação do estado, é obrigada a conviver com a guerra de egos nas unidades que sofrem com a falta de estrutura e condições de trabalho.

Um exemplo vem da Rádio Difusora de Sena Madureira, onde o atual diretor, Ednaldo Gomes e o servidor efetivo e locutor da emissora Jaime Gonçalves trocaram acusações em um grupo de WhatsApp.

Segundo informações que vem do município o motivo da discórdia é mais um reflexo da briga entre o deputado estadual Gerlen Diniz (PP) e o prefeito Mazinho Serafim. Jaime Gonçalves, que é suplente de vereador pelo MDB, mesmo partido de Serafim, seria o indicado pelo gestor municipal para assumir a direção da emissora. Só que o parlamentar conseguiu nomear para o cargo Ednaldo Gomes.

No print da discussão enviado à nossa reportagem é possível perceber a dificuldade de relacionamento entre diretor e servidor.

Jaime acusa o atual gestor da emissora de encontrar-se perdido na administração da rádio. Ednaldo pergunta se tá perdido é desviar dinheiro que entra na emissora e acusa o radialista de ter assumido a direção da Rádio de Sena por conta própria e está frustrado por não ter sido nomeado.

Confira o print da discussão:

O curioso é que enquanto as acusações “correm” no WhatsApp, a Rádio Difusora de Sena Madureira encontra-se fora do ar por problemas técnicos, sem previsão de retorno. O problema é uma peça chamada “Mosfet”, que não tem disponível no Acre.