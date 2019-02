Juiz crítica situação de rua que dá acesso a Cidade da Justiça: “houve uma chuva de meteoritos”

A Caixa Econômica Federal já está pagando o abono do Programa de Integração Social (PIS) para os acreanos nascidos entre março e abril. Ao todo, instituição financeira deve pagar a 53,3 mil trabalhadores um total de R$ R$ 39,1 milhões.

Para os correntistas, os recursos estão sendo depositados desde ontem de forma automática nas contas. O valor também pode ser sacado com o Cartão Cidadão. A informação é do Jornal A Tribuna.

Tem direito ao montante equivalente a um salário a pessoa que está inscrita no PIS há pelo menos cinco anos, que trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2017, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos, e que teve seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

O Ministério do Trabalho disponibiliza uma ferramenta de consulta, para o trabalhador saber se tem direito ao abono salarial. Basta acessar: http://verificasd. mtb.gov.br/abono/. Informações também podem ser obtidas pelo telefone 158, da Central de Atendimento Alô Trabalho.

O acreano que possuir o Cartão Cidadão poderá sacar o recurso diretamente dos caixas eletrô- nicos ou pelo sistema Caixa Aqui. Os nascidos em julho já podem sacar o dinheiro.

Os pagamentos seguem um calendário por data de nasci- mento, com isso, os primeiros a ter acesso ao recurso são as pessoas que nasceram em julho. Os pagamentos serão realizados até junho de 2019. Caso não haja a retirada do dinheiro, o montante retorna para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).