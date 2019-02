Jessica reúne bancada e ministro para tratar sobre municípios afetados por cheia do rio Juruá

“ Peço um olhar diferenciado do Governo Federal para as famílias que perderam seus lares no município de Marechal Thaumaturgo, pois quando o rio voltar a sua normalidade, eles não terão pra onde ir. Precisamos construir novas casas para essas famílias e recuperar a estrutura danificada pela cheia, nesses municípios do Juruá”. Esse foi um dos pedidos destacados pela Deputada Federal Jessica Sales durante audiência realizada nesta terça-feira (19) junto ao Ministro do Desenvolvimento Regional Gustavo Canuto.

A reunião foi sugerida e encabeçada por Jessica que é a vice-coordenadora da Bancada Federal do Acre, a qual foi convocada pela parlamentar para discutir estratégias de ajuda às famílias desabrigadas na região do Juruá, em virtude da cheia do rio, junto ao Ministro Gustavo Canuto.

O município de Marechal Thaumaturgo onde 27 famílias que moravam às margens do rio Juruá, foram vítimas de desbarrancamentos e perderam suas casas. As famílias estão alojadas em escolas públicas. O município não dispõe de lugar e bem de recursos para providenciar a retirada de outras famílias que permanecem em áreas de risco. O município já decretou situação de emergência.

Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do Estado, a situação também é calamitosa e o município também decretou situação de emergência. São 7 mil famílias atingidas pela alagação, 120 famílias estão abrigadas no Ginásio Alailton Negreiros, são cerca de 2.740 pessoas desalojadas e 600 pessoas desabrigadas.

Ambos os municípios estão acessando o sistema S2ID para inserir as informações e danos causados, para que os processos possam ser avaliados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e os recursos possam ser liberados o mais rápido possível. A perca de plantações e criações é uma consequência para centenas de ribeirinhos que perderam sua principal fonte de renda e alimentação.

A Deputada Federal endossou em sua fala ao Ministro Gustavo Canuto durante a audiência que soluções permanentes para essa problemática que se repete todos os anos, sejam priorizadas pelo governo “ Precisamos pensar não apenas em soluções emergenciais, mas que previnam prejuízos e danos para os próximos anos, a fim de que a população atingida não tenha que passar por esse tipo de transtorno todos os anos.” Finalizou.