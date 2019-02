Gerlen e Duarte apontam dedo um para o outro e trocam acusações por causa de decreto que supostamente prejudica empresários acreanos

O deputado Roberto Duarte (MDB) e o líder do governo, Gerlen Diniz (Progressistas), travaram uma verdadeira guerra na Tribuna da Casa na manhã desta quarta-feira, 20. O interessante, é que os dois são da base aliada do governo. Primeiro a falar, o Mdbista rebateu o progressista que teria afirmado na Sessão de ontem, 19, que Duarte disse que o decreto publicado no Diário Oficial, no início de fevereiro, dispondo que não podem ser solicitadas cotações apenas a empresas locais, devendo existir, sempre que possível, mais de quatro cotações, especialmente para que 75% delas sejam de outros Estados, prejudicaria os empresários do Acre.

Duarte disse que afirmação de Gerlen é leviana e se disse aberto para conversar com a equipe econômica do governo Gladson Cameli, que segundo ele, durante a campanha, enfatizou que seu governo seria do diálogo, diferente do líder do governo, que em vez de dialogar, prefere partir para o ataque.

“O governo não pode dialogar via Diário Oficial. Não me compare a vossa excelência. Eu expliquei aqui porque sou ao contrário ao decreto, mas não faço politicagem. Pedi voto a Gladson, acredito no governo dele, mas não aceito que o senhor venha aqui e coloque palavras na minha boca”, disse Roberto, afirmando que se o governo estiver certo, ele subirá novamente a Tribuna para pedir desculpas.

Na sua vez de subir a Tribuna, Gerlen Diniz foi taxativo e disse que o decreto não prejudica a população. “O deputado devia defender mais os interesses da população do que os dos empresários. Quero dizer a você, deputado, que eu não preciso de platéia para trabalhar. Não aproveito plateia ou oportunidade de alguns deputados”, alfinetou o líder do governo, afirmando ainda que Duarte “tenta aparecer de todas as formas”.

“Não sabia que vossa excelência usava o expediente de mentir . O vídeo da sessão de ontem está na internet e eu sei muito bem o que disse e o que o senhor disse”, salientou Gerlen.

Quando se pensou que o debate havia esfriado, o deputado Fagner Calegário (PV), usou a Tribuna para enfatizar que o Decreto do governo prejudica sim o empresariado local. Após sua fala, ao descer da Tribuna, Gerlen teria dito para o deputado “deixar de ser ridículo”. Ao ouvir tal situação, Duarte se doeu pelo colega e começou a apontar o dedo para Gerlen. Os dois tiverem que ser acalmados pelos demais colegas que estavam na Sessão que teve que ser suspensa.