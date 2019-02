Filha de Chico Mendes chama Salles de ‘ministro da mineração’ e defende legado do pai

Filha do líder seringueiro Chico Mendes (1944-1988), a ativista Angela Mendes rebateu, em entrevista à Folha, os comentários do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que afirmou que não conhecia o extrativista e que era “irrelevante” debater sobre ele.

“O Chico deixou um legado de coisas vivas: de floresta preservada, de territórios produtivos, com pessoas lá dentro”, afirmou.

Aos 48 anos, a filha de Chico acusa o agronegócio de denegrir a imagem de seu pai, e defende o modelo de conservação criado a partir de sua luta.

Assassinado a tiros na porta de sua casa no Acre, o líder seringueiro defendeu populações que viviam na floresta de serem expulsas de suas terras por produtores rurais

Sua luta, reconhecida internacionalmente, inspirou a criação das reservas extrativistas no Brasil, que preservam a vegetação nativa e mantêm a população tradicional no local, vivendo da exploração sustentável dos recursos naturais, como castanha, borracha, coco e moluscos.

Atualmente, há 94 reservas do gênero pelo país, que protegem 15 milhões de hectares.

Em entrevista ao programa Roda Viva, na semana passada, Salles sugeriu que Chico Mendes “não era isso que é contado”, para em seguida afirmar: “O fato é que é irrelevante. Que diferença faz quem é o Chico Mendes neste momento?”

Integrante do Comitê Chico Mendes, a filha chamou Salles de “ministro da mineração”, e o convidou a conhecer as reservas extrativistas.

Leia a entrevista na integra.