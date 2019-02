Estrada do Calafate alaga e moradores pedem providências

Trabalhadores terceirizados ligados à empresa Forrech, que prestam serviços na Prefeitura de Rio Branco, procuraram a reportagem do ac24horas para denuncia atraso no pagamento de seus salários. Segundo os trabalhadores, o atraso teve início depois que a Prefeitura extinguiu a Secretaria de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (Sedihpa) com a qual a empresa Forrech tinha contrato.

“O prazo final de nosso pagamento venceu dia 8 de fevereiro. A Casa Civil informou que só fará o repasse se a empresa fornecer certidões negativas, já que a antiga Sedihpa fez contrato com essa empresa sem ao menos exigir documentação”, revela uma fonte ao ac24horas.

No meio do impasse burocrático estão os trabalhadores que amargam dias difíceis sem seus salários, acumulando contas vencidas, sem dinheiro sequer para ir trabalhar. “A empresa nunca depositou nenhum real no FGTS dos trabalhadores. Caso sejamos demitidos, vamos sair sem rescisão”, denuncia um dos trabalhadores.

O outro lado

A Prefeitura de Rio Branco, por meio de sua assessoria de comunicação, informou que o repasse a empresa está sendo feito nesta quarta-feira, 20.

A reportagem do ac24horas também entrou em contato com a empresa. Um dos responsáveis legais pela Forrech, Carlos Eduardo, assegurou que o pagamento dos funcionários será feito ainda esta semana.

“Recebemos o repasse da Prefeitura hoje, foi enviado ao banco. Amanhã [quinta-feira, 21] já estará na conta e aí, faremos o pagamento. Essa é a primeira vez que atrasamos o salário desses trabalhadores e isso só aconteceu porque a Sedihpa foi extinta depois da reforma administrativa. Então, nós precisamos cumprir tramites burocráticos exigidos para que recebêssemos o repasse da Prefeitura. Essa situação só aconteceu por causa de toda burocracia que envolve a questão desses contratos”, declarou Carlos Eduardo.

Quanto a denúncia de que a empresa não estaria efetuando o pagamento do FGTS dos funcionários, o representante da Forrech assegurou que a denuncia não procede e frisou que houve apenas um atraso no recolhimento do imposto no mês de janeiro.

“Só atrasamos janeiro, mas tudo foi em decorrência do atraso para recebermos o repasse. Contudo, garantimos que tudo será pago agora que o dinheiro vai cair na conta da empresa”, concluiu Carlos Eduardo.