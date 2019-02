Esposa de Gladson Cameli lança aplicativo que já existia na gestão de Sebastião Viana

Ao que tudo indica, há um impasse na “maternidade” do aplicativo de celular desenvolvido pelo governo do Estado para facilitar denuncias de casos de violência contra mulheres. A ferramenta está sendo lançada pela segunda vez em menos de três meses pela gestão estadual.

O primeiro lançamento ocorreu em dezembro passado, ainda na gestão de Sebastião Viana, numa ação coordenada pela vice-governadora à época, Nazareth Araújo. O segundo ocorreu nesta quarta-feira, 20, anunciado pela primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli.

A única diferença que há nos dois episódios, além de seus protagonistas, é o nome dado à ferramenta. Na gestão de Sebastião Viana o nome do aplicativo era “SOS Maria”. Na gestão de Gladson Cameli o nome dado é ‘Botão da Vida’.

Porém, o desenvolvedor do aplicativo segue o mesmo, a Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), antiga Secretaria de Ciência e Tecnologia (Sect). A alteração do nome da pasta ocorreu durante a reforma administrativa realizada na transição de governo, mas ela segue desempenhando as mesmas funções.

A novidade que não é tão novidade assim está, inclusive, anunciada em matérias publicadas na própria página de notícias estatal. Uma matéria é datada de 6 de dezembro e a mais recente, publicada na manhã desta quarta-feira, 20.

O aplicativo SOS Maria segue disponível para download gratuito na loja da Google Play, de dispositivos Android.