Buracos, nomeações, shopping popular e violência pautam sessão na Câmara

Os buracos nas ruas da cidade estão pautando as sessões da Câmara Municipal. A imagem divulgada pelo ac24horas de fiéis de uma igreja tapando buracos foi abordada pelo vereador Emerson Jarude (sem partido).

Já o vereador Célio Gadelha (PSDB) disse que a prefeita Socorro Neri trocou seis por meia dúzia com a reforma administrativa. “Apenas substituiu pessoas por outras”. Enquanto isso, denunciou, a cidade está um caos.

Sobre o shopping popular lembrou que a construção vem se arrastando desde 2014. “Os comerciantes da área estão cobrando providências da prefeitura”.

A vereadora Elzinha Mendonça, denunciou a violência contra as mulheres. “Estamos sendo dizimadas nesse país. O Acre é o quinto do Brasil em violência contra as mulheres. Lembrou do caso em que um homem jogou água quente nas partes íntimas de sua companheira por ela terminar o relacionamento.