Ambulância do município de Feijó colide contra cavalo na rodovia BR-364

A Polícia Civil através Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) e a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam na tarde segunda-feira (19), Francisco Campos de Souza, de 25 anos, vulgo “caçarola”. Ele é acusado de roubar e em seguida estuprar uma mulher no dia 23 de agosto de 2018, em Rio Branco.

A apresentação do preso aconteceu na manhã desta quarta-feira (20) na Divisão Investigações Criminais (DIC) no bairro Cadeia Velha.

De acordo com o Delegado Odilon Neto, coordenador da DIC, Francisco na ocasião do assalto e se aproveitou da fragilidade da vítima e em seguida cometeu o estupro.

“A prisão do criminoso ocorreu depois de um trabalho de investigação. O fato ocorreu em agosto do ano passado, onde na ocasião de um cometimento de um roubo, o senhor Francisco acabou também cometendo um estupro, a partir do momento que a equipe da Polícia soube da prática do delito, já se dirigiu a campo e o comparsa de Francisco já foi preso. Não conseguimos encontrar o Francisco no primeiro momento, representamos pela prisão preventiva. Ontem uma equipe da DCORE e DHPP, em ação conjunta conseguiu capturá-lo. Tiramos mais um homem em conflito com a lei. Se alguma vítima reconhecer o acusado pode procurar a Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) para as providências cabíveis”, disse o Delegado.

“Caçarola” será conduzido ainda hoje a Penitenciária Francisco d’Oliveira Conde.