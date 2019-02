“Tentei contato via telefone com o deputado”, rebate secretário de educação, Mauro Sérgio

“Tentei contato via telefone com o deputado”, rebateu o secretário de educação Mauro Sérgio ao responder o deputado estadual Fagner Calegário (PV) que reclamou na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre na manhã de hoje (19), de desrespeito por parte do secretário de Estado.

“Fui em busca de uma informação. Ele não me recebeu, tudo bem, poderia tá ocupado, deixei meu contato e até agora, uma semana depois, não tive retorno”, acusou o deputado.

Mauro confirmou à reportagem do ac24horas que devido a sua agenda no dia em que foi procurado pelo parlamentar, não pode atende-lo, “mas, retornei à ligação para o telefone celular informado e tentei contato via gabinete. Na verdade, quem não me atendeu foi o Calegário”, retrucou Mauro.

O secretário afirma que todas as informações que estão sendo solicitadas pelo parlamentar serão disponibilizadas. Informou ainda que os pagamentos com relação as empresas terceirizadas que trabalham na educação estão sendo liberados de acordo com parecer da Controladoria.

“O governador determinou uma análise em todos os contratos da gestão anterior, os que não apresentam nenhum tipo de vicio ou indícios de irregularidades estão sendo liberados. Hoje mesmo assinei pagamentos de empresas terceirizadas. Até sexta-feira os recursos estarão disponíveis”, garantiu Mauro Sérgio.