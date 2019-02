Servidores do Pró-Saúde fecham Avenida Brasil em protesto

A história do Padre Paolino Baldasari, líder religioso que fez história entre os ribeirinhos do Acre, levando atendimento médico humanitário às regiões mais isoladas e que, por isso, ficou conhecido como “médico da floresta”, passa a ser eternizada nas páginas do livro “O prego e a medalha”, escrito pelo frei Franco M. Azzalli da Ordem dos Servos de Maria.

A obra traz depoimentos de feitos do padre que foi chamado pela comunidade de “santo vivo” e relembra histórias de suas atividades em benefício das comunidades mais longínquas da Amazônia.

Mesmo não tendo formação acadêmica na área de medicina, Padre Paolino contava que aprendeu sobre os cuidados com seus pacientes na vida cotidiana, lendo livros, no contato diário e permanente com os povos da floresta, seringueiros, índios e ribeirinhos.

Aos interessados em conhecer o conteúdo da obra “O prego e a medalha”, a paróquia de Sena Madureira está distribuindo exemplares do livro na secretaria da igreja.

Há a possibilidade de exemplares serem entregues a comunidade também durante a realização da missa pelos três anos do falecimento de Padre Paolino, como uma homenagem ao legado deixado pelo frei.