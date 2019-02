Roberto Duarte cobra convocação de aprovados na PM e Civil

Desde a última semana, os debates na Câmara dos Vereadores do município de Tarauacá têm se baseado na atual condição de estrutura da cidade, que não está agradando os moradores devido às péssimas condições das ruas e avenidas, principalmente.

Dirigentes e vereadores dos PCdoB e PT se reuniram na última sexta feira, 15, para discutirem as condições do município que, de acordo com os mesmos, está em situação de abandono. A reunião contou com a presença dos vereadores Príncipe (PT), Lauro Benigno (PCdoB), Cacique Nasso (PCdoB), Raquel de Sousa (PT) e dirigentes das siglas se manifestaram publicamente diante do descaso para com a estrutura física da cidade.

De acordo com Lauro Benigno, do PCdoB, a situação é lamentável. “É uma lástima a situação de abandono em que se encontra o município de Tarauacá. Estamos vivendo um caos”, frisou.

Os partidos decidiram encaminhar uma representação ao Ministério Público Estadual contra a Prefeita do município, Marilete Vitorino. Para a presidente da Câmara dos Vereadores de Tarauacá,

“Todas as Unidades Básicas de Saúde apresentam problemas graves e semelhantes, o que coloca a saúde da população em risco. Além das condições de nossas ruas com tantos buracos e lama. Precisamos nos unir e cobrar da administração municipal que trabalhe, pois, já está com mais de dois anos e, sequer, fizeram uma ponta de rua”, disse a vereadora Raquel Souza.

