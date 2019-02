Rio Acre registra sinais de vazante na capital e nos municípios da cabeceira

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), coronel Paulo Cézar Santos, acompanhado pelo diretor Técnico da Polícia Civil do Acre, Alex Cavalcante, se reuniu nessa segunda-feira, 18, em Brasília, com o secretário Nacional Adjunto de Segurança Pública (Senasp), Brigadeiro Fernando Almeida Riomar, e o diretor de Ensino e Estatística, Jorge Pontes.

O objetivo é apresentar a real situação do estado e buscar investimentos por meio dos projetos apresentados, principalmente no que diz respeito à segurança nas fronteiras do Estado.

Peru e Bolívia são dois dos principais exportadores de produtos entorpecentes na América do Sul. Para a cúpula da segurança, essa peculiaridade está trazendo impactos negativos ao Acre, pois o estado tem servido como rota alternativa para o tráfico. O secretário sugeriu ao governo federal uma atenção especial para região da tríplice fronteira.

Fernando Almeida Riomar, da Senasp, garantiu que haverá investimentos destinados a melhoria da vigilância na tríplice fronteira. “Este é um problema antigo e esperamos soluciona-lo o mais breve possível”, afirmou.

Paulo Cézar Santos sugeriu ainda que haja investimentos na modernização do sistema de radiocomunicação digital na capital. “A atual ferramenta utilizada para a comunicação entre batalhões e a central integrada são rádios analógicos, o que tem nos causado transtornos. Existe problemas de sinal e falta de segurança nos diálogos realizados pelos operadores da Segurança”, enfatizou.

Paulo Cézar Santos e Alex Cavalcante frisaram a necessidade de realizar, ainda este ano, a capacitação continuada dos profissionais da Segurança Pública, sobretudo, a realização de cursos de inteligência na fronteira.

Com informações da Sejusp