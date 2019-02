Pronto Socorro fica sem ortopedista e pacientes “fraturados” podem ficar sem atendimento

Durante o primeiro mandato do ex-governador Jorge Viana, com a revitalização da Rádio Difusora Acreana, o jornalista Washington Aquino, então diretor da emissora, foi o responsável pela criação do programa de rádio de maior audiência em todo o Acre depois do fim do “Mundo Cão”, do saudoso radialista Estevão Bimbi.

Com a intimidade de Aquino com o microfone e o jeito despojado que tanta agrada o ouvinte, o “Gente em Debate” caiu rapidamente no gosto popular e se tornou um fenômeno de audiência, principalmente no interior e na zona rural acreana.

Durante mais de um década, Aquino foi o dono do microfone no programa, interrompido apenas durante parte do governo Binho Marques, quando, com seus comentários ácidos, principalmente em relação a segurança pública, foi “convidado” a deixar a apresentação do Gente em Debate e a direção da Voz das Selvas.

Agora, o criador vai ser concorrente da criação. É que nesta terça-feira, 19, durante o programa matinal que apresenta na TV 5, Washington anunciou que a partir de agora apresenta diariamente na Rádio Ecoacre o programa “Sintonia Ecoacre” que vai ao ar no mesmo horário do “Gente em Debate”, de 10 horas da manhã ao meio dia.

O curioso é que Aquino foi convidado, ao vivo durante entrevista no Café com Notícias, pelo próprio governador Gladson Cameli, para retornar ao comando do programa e na semana passada chegou a apresentar em um único dia o “Gente em Debate”.

Perguntado os motivos de ter decidido abandonar o barco em tão pouco tempo, Aquino se limitou, bem ao seu estilo, em responder com uma sonora gargalhada e acrescentou, “saio sem brigar, tenho carinho pelo governador Gladson Cameli, mas por alguns motivos, que prefiro não mencionar, decidir não continuar ajudando”.

Nos bastidores, as informações dão conta que Aquino estaria insatisfeito com a escolha de alguns membros da equipe que hoje ajuda a coordenar a Secretaria Estadual de Comunicação.

Se foi econômico nas palavras para falar de sua saída, o jornalista fala com entusiasmo do novo projeto. “Estamos em Rio Branco, Senador Guiomard, Plácido de Castro e Acrelândia, com nosso sinal chegando quase na metade de todo o estado. Vamos ter a mesma equipe de jornalismo da TV 5 e é mais uma opção para quem gosta de rádio e quer ficar bem informado”.