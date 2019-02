Prefeitura de Sena Madureira também não irá bancar festa de carnaval do município

O Carnaval de Rua de Sena Madureira não será realizado por parte do Poder Público Municipal. A decisão foi anunciada pelo secretário de cultura do município após reunião com o prefeito da cidade, Mazinho Serafim (MDB), na tarde dessa segunda-feira (18).

De acordo com as autoridades locais, um dos motivos principais que levaram a administração pública a não financiar a festa carnavalesca este ano foram crise econômica, regularização do orçamento e a falta de verbas. Outro motivo que pesou no entendimento da prefeitura são os gastos com as famílias atingidas pela cheia do Rio Iaco e que precisaram ser desabrigadas.

O secretário municipal de cultura, Gilberto Lira disse que “este é um momento difícil, mas que também sei que a cultura, seja ela musical ou em outras formas, traz alegria divertimento e muitas coisas boas. Mas a gente pede à comunidade que entenda o nosso desejo de realizarmos o Carnaval, mas as condições não nos proporciona promover o evento, pois o dinheiro que iríamos gastar nas cinco noites carnavalescas, faltaria para saúde e educação”.

Segundo Lira, informar a decisão à população local não foi fácil, mas pediu a compreensão de toda a comunidade, já que ainda terão oportunidade de promover muitos outros eventos na cidade.

Com informações do AcPurus.