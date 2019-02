Prefeitura de Sena Madureira abre processo seletivo para contratação na área de Educação

A Defesa Civil do Estado informou nesta terça-feira, 19, que o Rio Acre apresentou sinais de vazante, segundo a medição realizada às 6 horas, registrando a marca de 12,99 metros.

Na região da capital não houve registros de chuva nas últimas horas, de acordo com a Defesa Civil.

Em Brasileia e Xapuri também foi registrado vazante do manancial e o nível das águas chegou a 4,90 metros e 7,53 metros, respectivamente.

A cheia continua na região de Cruzeiro do Sul. O Rio Juruá indicou elevação no seu nível e marcou 13,40 metros na manhã desta terça-feira.

A Defesa Civil informou que houve um problema para verificar a leitura e atualização no nível dos rios do Acre nesta manhã, mas as providências necessárias já estão sendo executadas para solucionar o problema.