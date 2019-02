Prefeita participa da abertura dos trabalhos da Câmara de Brasileia

A Prefeita, Fernanda Hassem, participou na segunda-feira (18), da sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Brasiléia. Na oportunidade a Prefeita saudou os vereadores e a Deputada Estadual Maria Antonia desejando boa sorte e um bom trabalho para o ano de 2019.

No uso da tribuna a gestora realizou a leitura governamental, agradeceu aos parlamentares pela colaboração para a execução dos trabalhos no ano de 2018. Destacou as obras, melhorias e projetos para a cidade durante o ano e reafirmou ainda sobre a importante parceria com os vereadores para melhor atender a população.

“O trabalho do legislativo é muito importante no município, é na câmara dos vereadores que são aprovadas as melhorias para população, quero aproveitar e agradecer a nossa equipe pelo empenho e o trabalho que tem realizado cumprimentar a deputada Antonia que está aqui presente e cumprimentar o vereador empossado Jurandir. Esse ano de 2019 temos ainda muitos desafios, mas a prioridade da gestão é os trabalhos nas ruas e nos ramais de Brasileia”, falou Fernanda Hassem.

A Solenidade contou ainda com a presença dos onze vereadores, da deputada estadual, Maria Antonia, a posse do suplente Jurandir Queiroz de Oliveira que assumiu a cadeira de vereador, secretários municipais e comunidade.

O novo Vereador, Jurandir Queiroz falou da expectativa para o exercício do seu cargo. “A expectativa é boa e tenho certeza que Brasileia pode contar com o nosso trabalho e que iremos nos esforçar ao máximo para fazer o melhor para o município”, informou Jurandir Queiroz.

O Vereador Rogério Pontes, reeleito presidente da Câmara dos Vereadores, falou da reabertura dos trabalhos do legislativo. “Estamos iniciando os trabalhos aqui na câmara, com grandes expectativas de trazer ainda mais melhorias para a população, com aprovação de bons projetos e com muita vontade de trabalhar em prol do desenvolvimento de Brasileia”, destacou Rogério Pontes.