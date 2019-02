Preço da gasolina pode voltar a subir nas bombas depois de alta de 2,5% nas refinarias

Se você já está acostumado, nas últimas semanas, a constatar a diminuição no preço da gasolina toda vez que abastece em um posto de gasolina, corre os risco de se decepcionar na próxima vez.

É que a Petrobrás anunciou que a partir desta terça-feira, 19, o preço médio da gasolina nas refinarias fica mais caro em 2,5%. O preço por litro passa a ser de R$ 1,5970, o que representa o maior nível desde o último dia 22 de dezembro.

A nova política de reajustes da estatal prevê que pode acontecer aumento nos preços em qualquer intervalo de tempo, tendo como termômetro a situação internacional do petróleo.

A justificativa da Petrobrás para elevação da gasolina é o aumento de 25% no barril no mercado fora do país.

Ao consumidor, resta aguardar se o aumento será repassado às bombas e de quanto vai ficar o preço médio nos postos de combustíveis na capital acreana que tem apostado em promoções, principalmente incentivando o cliente a compra à vista com descontos.

É sempre importante lembrar que o preço da gasolina no Acre é considerado o mais alto do Brasil. Atualmente, o preço varia entre R$ 4,30 a 4,60.

Segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o valor da gasolina tinha baixado, até a semana passada, 17 vezes seguidas.

Já o preço do diesel não sofreu alteração.