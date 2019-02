“O programa Ruas do Povo foi uma lambança em Rio Branco”, diz vereador

O vereador Marcos Luz (MDB), autor da proposta de CPI para investigar a EMURB, disse que o programa Ruas do Povo do governo passado, “fez a maior lambança nas ruas de Rio Branco”. Segundo ele, a situação caótica das ruas da cidade é fruto desse empurra-empurra entre a EMURB e o Depasa, responsável pela execução do Ruas do Povo.

Marcos Luz disse que pretende conversar com o governador Gladson Cameli (PP) para que ele devolva o Depasa para a prefeitura. “Só assim vão parar de inventar desculpas para a população”, comentou. Para ele, a situação caótica da capital é um desrespeito as pessoas que vivem nessa cidade.

O parlamentar também protocolou documentos que, segundo ele, são provas de supostos crimes praticados pela EMURB. “Faço um apelo para que essa CPI não seja apenas da oposição”, argumentou, pedindo que os demais vereadores apoiem a iniciativa. “Quero que todos reflitam sobre a necessidade dessa CPI”, finalizou.