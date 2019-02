Mulher termina relacionamento e ex-marido joga água quente em suas partes íntimas

Cerca de 6.500 famílias atingidas pela cheia do Rio Juruá, no município de Cruzeiro do Sul, estão sendo beneficiadas, nesta terça-feira, 19, com a entrega de 500 galões de água potável. O fornecimento é realizado por equipes da Defesa Civil do Estado.

As famílias atingidas pela cheia do Rio Juruá passaram a ser amparadas desde que o rio ultrapassou a cota de alerta há algumas semana, que é de 11,80 metros. Na última medição, realizada ao meio dia desta terça-feira, o rio atinge os 13,40 metros.

De acordo com o Major Cláudio Falcão, porta-voz do Corpo de Bombeiros, as pessoas beneficiadas são as consideradas em situação de maior gravidade. Durante todo o dia de hoje, o Corpo de Bombeiros estará realizando a entrega da água potável.