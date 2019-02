Moradores de Cruzeiro do Sul são impedidos de manifestar contra a falta de água

Esta foi a segunda vez que moradores do bairro Miritizal, no município de Cruzeiro do Sul, tentaram organizar uma manifestação para chamar atenção das autoridades locais para a questão da falta de abastecimento de água no bairro. Contudo, no final da tarde de ontem, 18, o protesto foi interrompido, mais uma vez.

Dezenas de pessoas se preparavam para fechar via que dá acesso à Ponte da União, em Cruzeiro do Sul, quando uma equipe da Polícia Militar chegou ao local e impediu a continuação do manifesto.

“Estamos aqui porque isso é um absurdo. Há uma semana não cai água aqui no Bairro Miritizal”, disse um morador, que preferiu não se identificar, indignado com a situação.

Segundo os moradores, tão logo as autoridades locais souberam do manifesto, enviaram várias viaturas da Polícia Militar para não permitir que os manifestantes conseguissem fechar a estrada. Os moradores tiverem que encerrar o protesto e voltar para suas residências.

Com informações do Portal do Juruá.