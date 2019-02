Major Rocha se junta aos manifestantes do Pró-Saúde e assegura apoio do governo

Dezenas de servidores do Pró-Saúde interditaram na manhã desta terça-feira, 19, uma das principais vias de acesso na região central de Rio Branco, a Avenida Brasil, em frente à Casa Civil. Durante o manifesto, eles pedem, em discurso proferido em carro de som em frente ao gabinete do governador Gladson Cameli, a regularização trabalhista dos 1.800 servidores da saúde que estão ameaçados de demissão.

Segundo eles, as negociações feitas durante reunião no final da tarde de ontem, 18, entre sindicatos da saúde e representares do governo, não agradou os servidores. Após a reunião, procuradores do Estado e advogados dos sindicatos da Saúde entraram em um acordo para a criação de um grupo de trabalho com o objetivo de encontrar uma saída jurídica para a manutenção dos servidores.

Pouco depois de o protesto tomar conta da avenida, o vice-governador do estado, Major Rocha, se juntou aos manifestantes em sinal de apoio aos servidores da saúde que se sentem ameaçados. Rocha ressaltou que o governo quer ajudar os servidores e garantiu apoio à categoria.

“Nós trabalhamos muito e agora estamos aqui, como trabalhadores, pedindo nossa regularização. Por que a Procuradoria Geral do estado não quer ouvir nosso sindicato?”, indagou uma das representantes do sindicato. “Queremos nossa efetivação”, destacou.

Em resposta, Rocha reafirmou que o governo do estado está empenhado em garantir segurança trabalhista aos servidores do pró-Saúde. A categoria diz que, caso o governo decida pela demissão, os sindicatos devem entrar em geral na Saúde. “Nós precisamos de tempo para resolver, vamos buscar uma solução jurídica viável. Sabemos que esse caos que se encontra não foi gerado por nós, mas estamos aqui porque não vamos fugir de nossas responsabilidades. Estamos juntos com o sindicato e vamos encontrar uma saída”, declarou Rocha.