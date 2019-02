Governo reconhece Situação de Emergência em Cruzeiro do Sul

Como resultado da articulação política do prefeito Ilderlei Cordeiro, o Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 20, trará o decreto de reconhecimento da Situação de Emergência em Cruzeiro do Sul, devido a enchente do Rio Juruá que assola 20 mil famílias no município.

Além o apoio e assistência às vítimas da cheia, Ilderlei também assegurou junto ao ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, a construção de 1.008 mil unidades habitacionais, garantindo a transferência em definitivo das famílias das áreas de riscos para locais adequados.

A reunião com o ministro realizada na tarde desta terça-feira, 19, contou com a presença do prefeito Ilderlei Cordeiro, governador Gladson Cameli, senadores Sérgio Petecão, Mailza Gomes e Márcio Bittar, dos deputados federais dr. Vanda Milani, Alan Rick, Jesus Sérgio, Jéssica Sales e Mara Rocha.

Após o encontro com Canuto, o líder do executivo de Cruzeiro do Sul reuniu-se com o secretário Nacional de Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas.

“Em decorrência da crise financeira que afeta o país, tivemos de renegociar e definir prioridades a serem atendidas pelo decreto de Situação de Emergência. Entretanto, com o ministro, reafirmei a necessidade de construção das unidades habitacionais. A boa notícia é que uma equipe já foi destaca para estudar a obra e priorizar investimento nas áreas de infraestrutura e saneamento”, ressaltou o prefeito.