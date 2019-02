Gladson Cameli: “Quem comigo não ajunta, espalha”

Diz um versículo bíblico que, “quem comigo não ajunta, espalha”. Uma pessoa bem próxima ao governador Gladson Cameli (PP) confidenciou à coluna que ele, “já não suporta mais aliados que vivem causando brigas e picuinhas dentro do governo; espalhando boatos, intrigas e futricas”. Disse que, “Quem causa problema para o Gladson não é a oposição, mas os de dentro do governo que muitas das vezes não compreendem a situação de calamidade financeira, que é tempo de juntar e não de espalhar”. Amém!

. Não há nenhuma novidade em senadores, deputados federais, estaduais, prefeito e vereadores nomearem parentes para cargos nos poderes.

. Essa é uma herança patrimonialista que o Brasil, apesar da Constituição de 1988, ainda não se livrou.

. Nos últimos dias tem saído muitas nomeações de familiares de senadores, deputados federais e dirigentes partidários para o governo.

. Essa é uma das razões da proliferação de Partidos políticos no país, todo mundo quer um lote nesse grande latifúndio que é o poder.

. Os que não podem ficam reclamando, falando mal, chupando os dedos e mordendo os beiços de raiva.

. Ontem, pela manhã, na casa rosada, que agora é azulada-amarelada, tinha uma romaria de cabos eleitorais comunitários querendo estabelecer diálogo com o governo.

. Querem saber, por exemplo, quando será tirada a fotografia oficial com todos eles em seus devidos cargos comissionados.

. Fui chamado a um canto (por eles) e me contaram o que estava acontecendo:

. Isso, sem antes nos certificarmos que não estávamos enquadrados nas câmeras do Ribamar.

. Me disseram, sussurrando, olhando para um lado e outro, como se a PM fosse nos abordar.

. “Seguinte, nós do movimento comunitário do lado de cá queremos saber do nosso espaço porque estão nomeando só os do lado de lá, o que você acha”?

. Respondi olhando para uma câmera com a mão na boca par evitar leitura labial…

. Acho que vocês do lado de cá tem que ser nomeados e não os do lado de lá, respondi!

. Os três olharam um para o outro, o mais tímido falou:

. “Eu não disse, o problema é que está todo mundo dos partidos também querendo se encaixar no governo, mas temos que cuidar é de nós, os do lado de cá”.

. Compreendi que “os do lado de lá” a quem se referiam indiretamente, eram os petistas aliados de Marcus Alexandre.

. Gladson Cameli assumiu a menos de dois meses, os aliados precisam deixa-lo arrumar a casa, os adversários deram uma trégua básica como propôs o deputado do PC do B, Jenilson Leite.

. O pessoal do andar de baixo dos partidos da situação ainda não entendeu que o Acre está à beira de um colapso financeiro.

. O problema é o motorista…

. Aliás, sobre isso o ex-governador Tião Viana (PT) vinha alertando a cada mês.

. Quem não recorda dos anúncios da queda acentuada dos repasses do Fundo de Participação dos Estados.

. Inclusive, sobre o aumento exponencial do rombo no caixa do governo por conta do pagamento de pensionistas e aposentados.

. Fiz uma visita a Secretaria de Administração, que está nas boas mãos da engenheira Maria Alice.

. Me pediram para falar com o deputado federal Flaviano Melo para resolver o problema de falta d’água no órgão, todo mundo morrendo de sede.

. Expliquei que o problema da água, nesse caso, não é com o Depasa, mas com a Secretaria de Fazenda.

. Nem culpa a Maria Alice tem!

. Chama a Semírames!

. O deputado José Bestene (PP) devolveu a visita que o vice-governador em exercício major Rocha fez ao PS reclamando da Segurança.

. Dizia Nelson Gonçalves: “Se um rema prá frente e o outro rema pra trás, a canoa não sai do canto”.

. Se estiver com a quilha quebrada fica só rodando no meio do rio!

. “Ainda bem”, Mariza Monte!

. Para quem não sabe, a ministra da Família, Damares Alves, é uma velha conhecida dos acreanos.

. Veio ao Acre pelo gabinete do então deputado federal Henrique Afonso, do PT à época, expor a campanha contra o aborto no Brasil.

. Quem não deve estar gostando muito de sua presença em terras acreanas é o movimento ativista LGBT.

. Informações vindas de Manacapuru dão conta de que uma balsa de candidatos derrotados da situação denominado “Os Buchas”, que só servem para dar legenda aos que ganharam, chega semana que vem.

. Também querem um espaçozinho no governo!

. O Ribamar já disse que não cabe mais ninguém!

. Arrocha, Riba!

. O povo está contigo!

. Consta que o senador Sérgio Petecão (PSD) não pode passar nem perto do ex-amigo, o senador Renan Calheiros (MDB).

. Cuidado Peteca, o Renan é do cangaço!

. Manda o Montana Jack calibrar a mira da (ponto) .40!

. Por falar nisso, no curso de tiro o Montana Jack voou mais de dez metros prá trás quando disparou a pistola, caindo estabanado no chão!

. Foi um verdadeiro vexame!

. A umidade relativa do ar é tão grande no Acre que estou respirando água que nem peixe!

. Um bom dia ao amigo Vagno de Paula!

. Tiraram o jaboti da forquilha!

. Roxinho, os amigos te esperam no Amarelinho, entrada do Ipê!

. O café hoje é com o Ney Amorim, amanhã eu conto o resultado!

. Bom dia!