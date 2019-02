Delegacia do município de Mâncio Lima continua fechada desde novembro de 2018

Os moradores de Mâncio Lima, no interior do Acre, continuam sem delegacia. O problema iniciou em novembro, quando a Secretaria de Polícia Civil encerrou as atividades que eram executadas no prédio da então delegacia do município acreano. A estrutura da unidade policial já não atendia mais às necessidades.

Desde então, os serviços da polícia judiciária são realizados dentro do quartel da Polícia Militar, numa sala improvisada. O local, que não é o ideal para receber denúncias, investigar e interrogar presos possíveis. Enquanto isso, não há prazo para retorno ao prédio, que nem reformado foi.

Segundo o delegado Vinícius Almeida, em entrevista ao site Juruá em Tempo, apesar dos esforços, o atendimento à população acaba sendo prejudicado. O prédio possuía rachaduras nas paredes, infiltração, presença de insetos, além de não possuir muro e nem portão.

“Estamos fazendo de tudo para atender bem a população na sala que está sendo cedida. Mas é obvio que o atendimento acaba ficando incompleto porque não temos sala de reconhecimento, os presos têm que ser conduzidos para Cruzeiro do Sul, causando transtorno tanto à PM quanto à PC”, comentou.

O espaço já tinha indicações de interdição, e segundo o delegado não havia outra saída para o problema. “A Vigilância Sanitária já havia emitido laudo de interdição há alguns meses e no meu entendimento foi certo interditar a obra, porque não tinha condições, não tinha salubridade para o servidor e nem para o próprio cidadão”.