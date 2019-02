Cine Teatro Recreio retoma atividades a partir de quinta, 21, com três filmes em cartaz

O Cine Teatro Recreio retoma as atividades deste ano com exibições de filmes a partir desta quinta-feira, 21. Três filmes estarão em cartaz, entre eles, Fevereiros, que registra a vitória da escola de samba Mangueira, em 2016, ano em que o enredo homenageou a cantora Maria Bethânia. Também serão exibidos Lembro Mais dos Corvos e Diamantino.

Fevereiros fica em cartaz de 21 a 27 de fevereiro e será exibido nas sessão das 19h30 e no dia 23 de fevereiro às 18h. Os valores dos ingressos são de R$ 8 (meia-entrada) e R$ 16 (inteira). Confira a

O filme Lembro Mais dos Corvos ficará em cartaz de 21 a 27 de fevereiro com exibição às 18h e dia 23 de fevereiro às 16h. O valor dos ingressos são R$ 6 (meia-entrada) e R$ 12 (inteira).

Diamantino será exibido nos dias 23 de fevereiro, 2 e 9 de março às 19h30 e os ingressos variam de R$ 8 a R$ 16.

A ação é promovida pela Yaneramai Films parceria do Governo do Estado do Acre, Fundação de Cultura Elias Mansour e apoio de Saci Filmes.