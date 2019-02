Terceirizados do Detran estão sem salários desde novembro

Os trabalhadores da empresa ACCA, terceirizada do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), estão desde novembro sem salário. Segundo os funcionários, a empresa alega que não está recebendo os pagamentos por parte do Detran, o que tem inviabilizado o desembolso dos salários.

Uma das funcionárias, que pede sigilo com o nome, conta que já procurou a Gerência da empresa para saber o que aconteceu com os salários, mas que a alegação dos empresários não muda. Enquanto isso, com os filhos prestes a voltar às aulas, os trabalhadores temem não conseguir manter os custos de casa.

“A gente tá com as contas atrasadas, não consegue pagar nada. Já estou com medo de cortarem a minha luz. Desde dezembro que eu não consigo pagar a energia. Até a parcela da minha moto não consegui pagar, e o juro é altíssimo. Eu só preciso de uma solução. Cada um joga para o outro, e assim nada se resolve”, denuncia.

O Detran confirma a situação, e diz que não fez os pagamentos de janeiro porque a empresa não apresentou os documentos necessários a isso. Já sobre o pagamento de dezembro, segundo o Detran, conforme decreto assinado pelo governador Gladson Cameli, não foram feitos pagamentos de empenhos da gestão de Sebastião Viana.

A empresa ACCA, contudo, recebeu normalmente o pagamento de novembro, ainda que os trabalhadores aleguem que desde o período não receberam sequer os salários a que têm direito. O débito do Detran com a terceirizada ultrapassa a casa dos R$ 300 mil.

Procurado, o gerente da empresa, Carlos Albuquerque, disse que o problema é pontual e que está dialogando com a Diretoria do Detran para resolver a questão nos próximos dias. Ele alertou ainda que a dívida é da gestão de Shirley Torres, que deixou o comando do órgão em dezembro último. Albuquerque não quis gravar entrevista.