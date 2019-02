Taxista é executado com 5 tiros enquanto conversava com sobrinho, em Senador Guiomard

O governador Gladson Cameli (PP) não está nem um pouco preocupado com as brigas de comadres entre grupos e militantes de partidos da coligação que o apoiou. “O governador está gastando todas as suas energias na condução do Estado, que não está sendo fácil, principalmente depois dessa quebradeira deixada pelo governo do PT”, disse um de seus assessores mais próximos ao ac24horas, evitando exposição pública para não alimentar polêmicas.

Ele disse que o governador não tem tempo a perder com “picuinhas” de cabos eleitorais dos partidos, principalmente do PP e PSDB. Afirmou, ainda, que não viu nada demais na visita que o governador em exercício, Major Rocha, fez e fará em unidades de Saúde. “Só acho que ele deveria ter avisado ao secretário Alysson Bestene para prestigiá-lo, e ter levado mais jornalistas na ida ao Huerb”, explicou.

O assessor revelou que a nota emitida por cabos eleitorais do PP não passou pelo crivo da direção do Partido, pelo Alysson Bestene e, muito menos, pelo conhecimento do governador Gladson Cameli. “Na verdade, foi um troço sem pé e nem cabeça”, ironizou. Para ele, esse pessoal precisa entender que Gladson foi eleito para resolver os graves problemas do Estado e todos tem o compromisso de ajudar. Frisou que, “não há brigas dentro do governo envolvendo o major Rocha, o deputado Bestene e Alysson Bestene”, concluiu.