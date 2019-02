Sine oferta 18 vagas de emprego para Rio Branco nesta segunda-feira (18); confira

Cinco noites de folia. É o que prometem os organizadores do Carnaval do bairro Manoel Julião, em Rio Branco. A festa surge como alternativa diante do imbróglio entre governo e Prefeita sobre a não realização da festa momesca no centro da Capital.

Jordan Araújo, representante da Associação dos Moradores do Manoel Julião, organizadora do evento, conta que eles tinham firmado parceria com a Prefeitura de Rio Branco. “Estava tudo certo, tudo organizado, tínhamos até mandado fazer abadás, preparamos ornamentações. Mas fomos surpreendidos pela Prefeitura, de última hora, dizendo que não ia mais realizar o Carnaval”, contou Araújo.

Diante do cancelamento anunciado pela gestão municipal, a Associação de Moradores decidiu ir atrás de parceiros para realizar a festa. Jordan Araújo revela que a captação de parceiros não está sendo fácil, já que a festa foi orçada em aproximadamente R$ 25 mil.

“Nossa estrutura é grande, num espaço amplo, montado na Rua Luiz Z da Silva, na parada final do Manoel Julião, próximo a Fundação Garibaldi Brasil. Cada noite teremos duas bandas e nos intervalos djs. Estamos correndo atrás para fazer. Já tínhamos confirmado com alguns músicos e vamos fazer a festa”, declara o organizador.

A expectativa dos promotores do evento é receber mais de seis mil pessoas por noite de folia ao som de artistas locais. “Ano passado ganhamos o prêmio de Melhor Carnaval de Bairro”, ressaltou.

Jordan Araújo avisa aos foliões que tiverem interesse de participar do Carnaval no Manoel Julião que o local contará com praça de alimentação com mais de 20 empreendedores. “Gerando mais de 100 empregos entre diretos e indiretos”, destacou.