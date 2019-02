Servidores do Pró-Saúde fazem manifesto em frente à Casa Civil, em Rio Branco

A dona de casa Janaína Ribeiro e filho Nicolas Ribeiro, de apenas 2 anos, receberam alta do Hospital do Juruá na tarde desta segunda-feira (18). Os dois ficaram feridos depois que as paredes do banheiro da casa onde moram desabaram sobre eles.

Em reportagem concedida a uma emissora do município de Cruzeiro do Sul, Janaína contou que o momento de tirar o filho debaixo da estrutura que cedeu foi de total desespero. “Eu só pensava em salvar meu filho, segurei a parede com a perna e eu fiquei com medo de tudo cair nele, mas eu o segurei”, disse.

A mãe levou quatro pontos na cabeça e três na perna. Nicolas também teve sofreu leves escoriações. “Eu senti tremendo foi quando eu me joguei nele para proteger ele, não deu tempo de sair”, afirmou.

O comandante do Corpo de Bombeiros José Oliveira, disse que a população deve ficar atenta às construções e procurar profissionais capacitados. “Deve-se ficar atento para a construção, um profissional deve ser contratado. Sabemos que o risco é grande e pode ser fatal”, declarou.

Este é o segundo desabamento de banheiro que acontece em Cruzeiro do Sul. No primeiro, a estudante Ana Graziela, de 17 anos, morreu depois de ficar internada com grave ferimento na cabeça.