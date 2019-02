Rio Acre fecha o dia ainda mais elevado; cabeceiras do Alto Acre registram vazante

O final de semana foi de mudanças no comando do Corpo de Bombeiros em Cruzeiro do Sul.

O 4º Batalhão BM, que também atende aos municípios de Rodrigues Alves e Mâncio Lima, tem a partir de agora o comando do Capitão BM José Oliveira.

A passagem de comando foi prestigiada por familiares e amigos do novo comandante e contou com a presença do Coronel Carlos Batista Comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), além de representantes do Exército Brasileiro, da Polícia Militar, da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira, da Banda de música do 61 BIS, Associações de Oficiais e praças e Militares da Reserva.

A mudança acontece em virtude do agora ex-comandante Capitão Rômulo Barros ter sido escolhido para comandar o Colégio Militar em Cruzeiro do Sul, já que possui formação na área de educação.

Durante a solenidade o Comandante-geral do CBMAC ressaltou o legado do comandante a frente da pasta. “Reconheço a importância e liderança do Capitão Rômulo frente ao 4º Batalhão. Durante seu comando tivemos muitos avanços e conquistas, tanto na parte operacional como na parte de pessoal”, destacou Carlos Batista.