Reação do PP a visita do governador em exercício, Major Rocha, ao Huerb é absurda!

A reação de setores do PP à visita que o governador major Rocha (PSDB) fez ao Huerb revela a guerra no subsolo do poder por espaços no governo. Trouxe à tona o que se comentava a boca miúda. O grupo político do deputado José Bestene, cujo latifúndio político é a Secretaria de Saúde e suas ramificações por todo o Estado, está colidindo com os interesses do PSDB. Aliados do vice governador, da deputada federal Mara Rocha e dos deputados estaduais Luís Gonzaga e Cadmiel Bonfim estariam sofrendo retaliações por parte do secretário de Saúde, Alisson Bestene, sobrinho de Bestene. A ida de Rocha ao Huerb, que é sua obrigação, foi vista como uma afronta ao secretário Alisson e seus seguidores. A reação foi burra e desproporcional! Se o governador Gladson Cameli (PP) não conseguir controlar a gula do seu próprio partido, o governo vai virar uma Torre de Babel. Pior ainda: A Casa da Mãe Joana!

. A imprensa, não!

. Ninguém do PP pode culpar a imprensa por noticiar fatos, a ida do governador em exercício major Rocha ao Huerb é mais do que sua obrigação!

. Desde a eleição da Mesa Diretora da Assembleia que o deputado Bestene vem peitando o governador Gladson Cameli.

. Ao que parece, com o Rocha o buraco é mais embaixo!

. Criar feudos em um governo nunca deu certo!

. Nem aqui, nem na lua!

. O que faz a romaria de empresários procurando deputados para tratar de negócios no governo?

. Tem alguma coisa errada!

. Ribamar, pelo amor de Deus!

. Segura as pontas, o Estado é pobre, quebra, arrebenta e o povo é quem se lasca!

. Como sempre!

. Já dizia o Bestene em tempos passados: “É tudo banana do mesmo cacho e farinha do mesmo saco”..

. “Ainda bem”, Mariza Monte!

. Assessora da prefeitura disse que eu deveria usar óculos de grau por dizer que a cidade está cheia de buracos.

. Deus me livre, se colocar óculos de grau vou pensar que estou na lua!

. Que virei um Lulático!

. Lulático, não!

. Lunático!

. Luláticos são os seguidores do ex-presidente Lula!

. A sua santidade, o presidente Jair Bolsonaro, prometeu ajudar o Acre!

. Tá precisando, com dinheiro e não com modelo de gestão e política.

. A confusão no DF está muito pior do que aqui!

. O fim das coligações proporcionais nas eleições do ano que vem vai fazer uma limpeza na maioria das Câmaras Municipais.

. Conheci um homem que reclamava da vida o tempo todo, foi embora para Porto Velho, queria mudança de qualquer jeito!

. Chegando lá morreu atropelado!

. Ás vezes as coisas mudam para pior!

. Conversei com o ex-secretário de Segurança, Emílson Farias, candidato a vice na chapa de Marcus Alexandre.

. Me disse que sua única pretensão política no momento é cuidar da família e trabalhar, ficar sossegado no seu canto.

. Já o deputado Luís Tchê revelou à coluna que Emílson Farias deixou muito claro que se o PDT migrar para a base do novo governo ele está fora.

. Já migrou!

. A oferta para entrar na base de sustentação é muito boa para o PDT.

. Coisa que governos da FPA nunca fizeram!

. Oferta não quer dizer nada de ilegal, apenas espaços no poder.

. Só quem não gosta do poder é o papa e tá onde tá!

. Imagine um suplente de vereador do interior com a oportunidade de uma carguinhos comissionado.

. A acusação dos petistas em Epitaciolândia para não apoiarem mais o prefeito Tião Flores é hilária!

. Dizem que o Flores não mora mais no município, que tem uma casa vazia de móveis, dentro apenas um colchão sem cama em um dos quartos e um freezer entupido de cerveja na sala.

. Quem viu as cervejas diz que estão cobertas com véu de noiva!

. Na verdade, o prefeito Tião não cedeu cargos para as lideranças do PT na prefeitura gerando o rompimento, inclusive na Câmara.

. O Mensalão e a Operação Lava Jato acabaram com o financiamento privado de campanha e não público.

. Só corrigindo um erro da coluna passada.

. Lá no tacaca da Maria a conversa era essa:

. “Ano que vem não voto em mais ninguém!

. Vota, sim!