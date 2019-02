Polícia prende irmãos portando drogas e fecha boca de fumo no bairro São Francisco

O Acre deve se tornar escala para voos com destino ao Peru e Colômbia. A notícia foi divulgada, nesta semana, pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), após reunião com representantes do governo peruano e da MAP Linhas Aéreas para definir a possibilidade de novas rotas, como Manaus–Puerto Maldonado (Peru) e Manaus–Iquitos (Peru), com escalas em Rio Branco, no Acre, e em Letícia, na Colômbia, respectivamente.

“Já houve uma primeira tratativa com o ministro do Comércio Exterior e Turismo do Peru. Agora, estamos consolidando as possíveis rotas, já para o segundo semestre de 2019. É importante que nós tenhamos voos que nos liguem com o restante da América Latina, até porque abre a possibilidade de termos europeus vindos de lá para o Amazonas e amazonense saindo daqui para o Peru”, ressaltou Orlando Câmara, representante da Amazonastur.

Orlando lembra que há seis companhias aéreas no Brasil e a MAP é uma das especializada na Amazônia, e com interesse em consolidar destino casados Peru-Amazonas-Colômbia no trade europeu.