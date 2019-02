Polícia Militar prende dupla de adolescentes por roubo de motocicletas em Brasileia

Por meio de uma denúncia anônima, militares do 10º Batalhão do município de Brasileia conseguiram apreender duas motocicletas roubadas que estavam em um “desmanche”, localizado na rua Pedro Alexandrino, no município. A ação policial ocorreu no último sábado (16).

De acordo com os policiais militares, ao chegarem ao local indicado pelo denunciante, eles avistaram os dois adolescentes, R.L.M.O. e seu comparsa, R.S.S., ambos de 17 anos, e as duas motos: uma Honda CG Titan, de cor vermelha, placa NAG-4088, e uma moto Kingo.

Sem esboçar qualquer temor para com a polícia, os dois afirmaram que os veículos eram realmente produtos de furto e roubo. As duas motocicletas e os dois adolescentes foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil para as providências legais.