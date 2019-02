Motorista baleado por engano no Belo Jardim II morre no Huerb

O motorista Joaquim Alves de Lima estava internado no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) desde o início desde mês de fevereiro, quando foi atingido por tiros enquanto fazia uma entrega para Leuoneudo Rodrigues da Silva, no bairro Belo Jardim II, em Rio Branco. Ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo no hospital na madrugada desta segunda-feira (18).

Segundo testemunhas, Joaquim estava entregando um carregamento de pimentas quando dois homens se aproximaram numa motocicleta e efetuaram os disparos contra Leuoneudo, que foi vítima de um homicídio e, enquanto recebia os disparos e Joaquim também acabou sendo baleado. Leuoneudo morreu no local do crime e Joaquim foi levado para o Huerb.

Amigos do motorista lamentaram o ocorrido informando que Joaquim era um homem honesto e trabalhador e estava apenas realizando uma entrega quando foi atingido pelos tiros.

Prisão dos acusados

O suspeito de matar atirar contra ambos foi identificado por policiais militares do segundo batalhão na mesma semana. A motocicleta usada no crime também foi recuperada, contendo restrição de roubo. Anderson da Rocha Santos foi preso no bairro Rosalinda e seu comparsa continua sendo procurado.

Anderson foi identificado pela roupa, que confessou participação no crime e ainda mostrou o local onde estaria escondida a moto usada na ação. Os militares chegaram a procurar o comparsa em endereços citados por Anderson mas, ainda não foi localizado e continua sendo procurado.

A motocicleta apreendida era roubada e foi levada para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com o suspeito para os devidos procedimentos cabíveis. O inquérito ficará sobre responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (Dhpp).