Ministra Damares Alves vem ao Acre participar da Marcha para Jesus dia 11 de maio

Após nomear as esposas dos deputados Alan Rick (DEM) e Flaviano Melo (MDB), o governador Gladson Cameli (Progressistas) resolveu nomear também a esposa do deputado federal Jesus Sérgio (PDT), Maria Lucinéia Nery de Lima, para exercer cargo em comissão, na Secretaria de Estado da Casa Civil, com salário de R$ 7.100,00.

A nomeação da esposa de Jesus foi publicada na edição desta segunda-feira, 18, do Diário Oficial do Estado. De acordo com a publicação, o decreto entra em vigor na data de sua publicação a contar do dia 1º de fevereiro.

O PDT, partido que até o ano passado fazia parte da Frente Popular do Acre, deu sinais que seguirá com a base do governo Gladson Cameli. A nome da esposa de Jesus é o primeiro sinal que o partido começará a ser agraciado com cargos.