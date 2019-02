Homem monitorado por tornozeleira eletrônica é preso acusado de tráfico de drogas

Uma criança de 8 anos, foi ferida com um tiro na noite deste sábado (16), em via pública, na rua Flores do Campo no Residencial Rosalinda, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do site ac24horas, uma mulher e a criança caminhava na rua, quando dois homens não identificados em uma motocicleta modelo Bros de cor vermelha se aproximaram e efetuaram vários tiros. A criança de 8 anos foi atingida com um tiro de raspão na região pélvica e na coxa. A mulher saiu ilesa. Após a ação os criminosos fugiram tomando rumo ignorado.

Populares que passavam pelo local pegaram a criança e a conduziram em um veículo a Unidade de Pronto Atendimento (UPA do 2°Distrito) onde recebeu os primeiros atendimentos. A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e conduziu a vítima ao pronto socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 2°Batalhão estiveram na região, colheram as características dos criminosos e da moto e em seguida saíram em busca de prender os acusados, porém até o final desta matéria ninguém havia sido preso.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A Polícia não soube informar a motivação do crime.